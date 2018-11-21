Германия выступает против выхода США из ДРСМД

Берлин, 21 ноября. Германия выступает за то, чтобы США отказались от намерения выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), Европа не должна стать площадкой для дебатов о ядерном вооружении. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

В среду глава внешнеполитического ведомства Германии выступил в бундестаге.

«Мы выступаем за то, чтобы США опрометчиво не выходили из Договора о РСМД, потому что мы не хотим, чтобы Европа становилась площадкой для дебатов о ядерном вооружении», — отметил Маас.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения. Многие эксперты в связи с намерением Штатов выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности.

Стоит отметить, что МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, США разместили установки, способные производить пуски ракет типа «Томагавк», на территории Румынии и Польши.