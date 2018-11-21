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В России появится министерство по делам миграции

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В России появится министерство по делам миграции

Москва, 21 ноября. Отдельное министерство либо ведомство по делам миграции в ближайшем будущем может появиться в России. О том, что такое решение назрело, заявил 21 ноября 2018 года в ходе пресс-конференции в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» депутат Государственной думы РФ, руководитель Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) Константин Затулин.

В данный момент проблемы миграции находятся в ведении МВД, где существует соответствующее управление, в котором недавно сменилось руководство — Ольгу Кириллову сменила Валентина Казакова. По мнению парламентария, одна из причин того, что вопросами миграции занимается МВД, состоит в следующем: понимания вопроса миграции нет, а есть желание залатать дыры и сделать вид, что в «датском королевстве» все хорошо.

Депутат ГД РФ Константин Затулин

При этом Затулин категорически отверг обвинения в желании возглавить новое министерство, которое, по его словам, должно заниматься в том числе репатриацией соотечественников. 

«Я не собираюсь стать министром, — заверил депутат общественность. — Но на месте того, кто займет этот пост, я бы принял понятные, прозрачные решения, исключающие подковерные варианты, которые «то ли да, то ли нет».

Работу нужно вывести на свет. Нужно по максимуму открыть шлюзы для соотечественников».

Автор: Наталья Макеева
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