В России появится министерство по делам миграции
Москва, 21 ноября. Отдельное министерство либо ведомство по делам миграции в ближайшем будущем может появиться в России. О том, что такое решение назрело, заявил 21 ноября 2018 года в ходе пресс-конференции в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда» депутат Государственной думы РФ, руководитель Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ) Константин Затулин.
В данный момент проблемы миграции находятся в ведении МВД, где существует соответствующее управление, в котором недавно сменилось руководство — Ольгу Кириллову сменила Валентина Казакова. По мнению парламентария, одна из причин того, что вопросами миграции занимается МВД, состоит в следующем: понимания вопроса миграции нет, а есть желание залатать дыры и сделать вид, что в «датском королевстве» все хорошо.
При этом Затулин категорически отверг обвинения в желании возглавить новое министерство, которое, по его словам, должно заниматься в том числе репатриацией соотечественников.
«Я не собираюсь стать министром, — заверил депутат общественность. — Но на месте того, кто займет этот пост, я бы принял понятные, прозрачные решения, исключающие подковерные варианты, которые «то ли да, то ли нет».
Работу нужно вывести на свет. Нужно по максимуму открыть шлюзы для соотечественников».