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Экономика

Число безработных американцев резко выросло на несколько тысяч

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Число безработных американцев резко выросло на несколько тысяч

Вашингтон, 21 ноября. Несмотря на заявления первых лиц США об экономическом росте, число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 3 тысячи, до 224 тысяч. Такие данные в среду предоставило министерство труда страны.

Только за последние четыре недели число заявок увеличилось на две тысячи. Отметим, что американские аналитики, напротив, ждали снижения данного показателя до 215 тысяч.

Напомним, что экономический рост был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Для этих целей он начал так называемую «торговую войну» с Евросоюзом, Канадой и Китаем, увеличив пошлины на ввоз иностранных товаров.

В среду Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию, которая увеличила экспорт нефти, обрушив тем самым цены на мировом рынке. По словам американского президента, дешевая нефть означает урезание налогов для населения.

 

Автор: Антон Соколов
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