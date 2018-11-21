У Вашингтона есть проблемы: эксперт объяснил, почему США не спешат уничтожать запасы химоружия
Москва призвала Вашингтон ускорить процесс уничтожения запасов химического оружия.
«С нашей точки зрения, партнеры установили для себя слишком льготные условия для завершения своей программы, несмотря на то, что у американской стороны есть все необходимые финансовые, научные, технологические и промышленные ресурсы для скорейшего решения этой задачи», — заявил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов на конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге, его слова приводит РИА Новости.
Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Соединенные Штаты не уничтожат свои запасы химоружия раньше сроков.
«Соединенные Штаты сформулировали свою программу, они продлили сроки уничтожения до 2023 года. Вопрос: а зачем им ускорять [процесс уничтожения]? Нет ничего, что бы их заставило это сделать. Кроме того, у них есть собственные проблемы.
В США были проблемы с технологией. Первоначально они использовали технологию сжигания. Более того, когда у России не было средств и США оказывали финансовую помощь для уничтожения химоружия, они хотели использовать американскую технологию», — говорит эксперт.
Россия отказалась и разработала собственную технологию, которая оказалась более безопасной и эффективной. США согласились финансировать ее в России, с их помощью был построен один объект.
«Более того, США вынуждены были отказаться от технологии сжигания и перейти на технологии, идентичные российским. Это произошло после того, как возникла масса технических проблем с их технологиями и населением.
Местные жители высказали очень интересную критику относительно подходов, применяющихся в США. Страна не смогла даже собственное население убедить в том, что эти методы безопасны», — продолжает собеседник агентства.
Внутренние проблемы для США более важны, указывает он, чем внешние обвинения и договоренности.
«Соединенные Штаты кроме того, что они не уничтожили химоружие, которое находится на их собственной территории, отказываются уничтожать то оружие, которое они оставили на чужой территории. В Лаосе, Камбодже, Панаме.
Факты того, что найдено оставленное оружие, опубликованы на сайте ОЗХО. Где-то США просто отказываются признавать, что это их оружие, где-то — заставляют страны, на территории которых находится это оружие, взять ответственность за уничтожение на себя», — резюмировал Антон Уткин.
Россия уничтожила последний килограмм боевых отравляющих веществ 27 сентября 2017 года. При этом США до сих пор не ликвидировали запасы химического оружия и располагают примерно тремя тысячами тонн боевых компонентов.