Нас сделали сиротами: дети россиянки, задержанной в США, просят о помощи Путина

Дети россиянки Богданы Осиповой, задержанной в 2017 году в США, просят о помощи глав двух государств — Владимира Путина и Дональда Трампа. Они подготовили и направили им соответствующие письма. В своем обращении дети Богданы Осиповой — 14-летний Иан, пятилетняя София и четырехлетняя Изабелла просят президентов вернуть маму к ним в Россию.

Богдану Осипову обвиняют в том, что в 2014 году во время своей третьей беременности она вывезла из Америки в Россию дочь без согласования с супругом, гражданином США. Второй ребенок появился на свет на территории РФ. Затем супруги официально развелись. Суд в Америке решил, что обе девочки, имеющие и российское, и американское гражданство, должны жить с отцом.

Старший сын Иан от имени всех детей написал письмо двум президентам в канун их встречи на саммите G20 в Аргентине. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«У нас отобрали маму, в сентябре 2017 года, когда она приехала в г. Вичиту, штат Канзас, США, чтобы в Семейном суде законным образом изменить решение по опеке над моими сестрами. <…> Нас делали сиротами при живой маме», — пишут в своем письме дети.

Уже больше года они живут без матери в России с бабушками и опекунами.

«Мы страдаем от разлуки с ней. <…> Наша мама забрала нас, чтобы избежать издевательств, оскорблений, унижений и агрессии домашнего тирана Браена Мобли (отец девочек). Когда мы жили с ним <…> он часто бывал пьян и применял физические расправы к моей маме. Моя сестра София долго не могла начать говорить. <…> Мы жили в вечном страхе…», — рассказывает в своем письме Иан.

Детей ждет второе рождество, которое они встретят без Богданы.

«Мы просим и хотим, чтобы нам вернули нашу маму как можно скорее и не разлучали их с сестрами», — просит двух президентов мальчик.

На днях американский суд выдвинул условие освобождения россиянки: ее дочки должны приехать в штат Канзас к отцу.

«Сейчас дети тоже не могут выехать из России в США, так как имеется запрет на выезд. Им остается только ждать решения российского суда о снятии ограничений», — сообщила адвокат Виктория Данильченко.

Следующее заседание в США намечено на 5 марта. Слушания в российском суде запланированы на 3 декабря.

«Это достаточно сложное дело, так как вполне вероятно, что окончательное решение российского суда будет противоречить решению американского. Возможно, такое обращение к главам государств поможет, так как для разрешения этой ситуации придется найти компромисс, иначе дети могут так и остаться в России, а мать — в США, но это будет не выгодно ни одной из сторон. В идеале: оставить детей с Богданой, но при одном условии: она вместе с дочками и сыном будет жить в США, чтобы можно было видеться с отцом», — считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Если дети вернутся в США, то их скорее всего отдадут отцу, считает вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов. Нельзя разлучать мать с девочками. Если это произойдет, то без сестер останется и их брат — Иан, который очень привязан к ним. По его словам, дети ждут возвращения Богданы, постоянно плачут, спрашивают, когда она приедет домой.

«За время нахождения под арестом женщина с 60 кг она похудела до 38 кг. Она истощена, ей нужна помощь, как медицинская, так и юридическая. У них нет возможности оплачивать услуги адвоката в США, сейчас организован сбор средств», — отметил он.

Отец девочек уже успел еще раз жениться, у него родились двое детей, рассказала официальный опекун детей Елена.

«Он сейчас активно собирает деньги, чтобы ему помогли перевезти Софию и Изабеллу обратно в США. Им очень тяжело сейчас. Они живут с бабушкой и опекунами. Девочки не знают, что мама находится под арестом, постоянно спрашивают, когда она вернется. Старший сын все понимает, ему плохо», — сообщила она.

Дети тоже не могут к ней приехать, так как имеется запрет на выезд, сообщил адвокат Виктория Данильченко.

В настоящее время данный вопрос рассматривается российским судом.

В 2014 году годовалую на тот момент дочь Богданы Осиповой — Софию — объявили в розыск. Тогда женщина вернулась в Россию, где суд принял решение оставить детей с ней от брака с гражданином Америки, а также дать им возможность жить в России.

В 2017-м женщина одна поехала в США, там ее задержали. По решению американского суда две дочери с двойным гражданством после развода родителей должны остаться с отцом.

Теперь женщине грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 млн долларов штрафа.