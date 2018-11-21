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Индийские аборигены застрелили из лука американского миссионера

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Индийские аборигены застрелили из лука американского миссионера

Нью-Дели, 21 ноября. Аборигены Северного Сентинельского острова в Бенгальском заливе убили из лука туриста из США Джона Аллена Чо за то, что тот вторгся на территорию племени.

Как рассказали рыбаки, доставившие 27-летнего туриста на остров, где проживает отрезанное от цивилизации аборигенное племя, на американца напали несколько человек, убили его стрелками из лука, а затем частично закопали его тело в песок.

Индийская полиция направила на поиск тела туриста вертолеты, однако приземлиться на остров они не могут. Дикари настроены очень враждебно и атакуют всех чужаков. По данным газеты Andaman Sheekha, американец посещал Андаманские и Никобарские острова уже пять раз и очень хотел встретиться с сентильскими аборигенами для того, чтобы посвятить их в христианство.

Как сообщает «ФедералПресс», на остров туриста доставили рыбаки по просьбе самого американца. Полиция задержала семерых рыбаков, в настоящий момент их допрашивают.

Автор: Софья Куликова
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