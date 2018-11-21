«Раздражение у людей — и никакой пользы»: Жириновский выступил против налога на колбасу

Глава парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает принципиально против повышения цен на продукты питания, в частности на колбасу. Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Плохое питание, безусловно, вызывает множество заболеваний, признает депутат.

«Достаточно вспомнить, как нашу страну кормили напичканными химией и ГМО «ножками Буша» в 1990-е годы и как это повлияло на рождаемость в России, — напомнил парламентарий. — Ученые установили прямую связь между этим».

Вот уже 30 лет ЛДПР призывает к обеспечению продовольственной безопасности России, добавил Жириновский. Но при этом он считает недопустимым просто поднять цены на колбасу и считать проблему решенной.

«Миллионы наших граждан едят колбасные изделия — они будут против повышения цен», — отметил депутат.

Вместо повышения цен на колбасу нужно дать больше возможностей фермерам, людям, которые выращивают сезонные овощи, держат дома небольшое подсобное хозяйство, предлагает лидер ЛДПР.

«Пусть спокойно торгуют, а наши граждане получат много натуральной еды», — рассуждает собеседник ФАН.

По мнению парламентария, нужно вернуть открытые рынки и гарантировать для местных производителей места на полках крупных сетевых магазинов.

«И тогда наши граждане будут есть качественные и доступные продукты. А повышение цен лишь вызывает раздражение у людей, но никакой пользы не приносит», — резюмировал Владимир Жириновский.

Напомним, ранее с инициативой ввести акциз на колбасные изделия выступил Экспертный совет при правительстве РФ. Как было заявлено на совете, продукты переработки красного мяса являются опасными для здоровья граждан.