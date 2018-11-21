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«Раздражение у людей — и никакой пользы»: Жириновский выступил против налога на колбасу

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«Раздражение у людей — и никакой пользы»: Жириновский выступил против налога на колбасу

Глава парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский выступает принципиально против повышения цен на продукты питания, в частности на колбасу. Об этом политик заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Плохое питание, безусловно, вызывает множество заболеваний, признает депутат.

«Достаточно вспомнить, как нашу страну кормили напичканными химией и ГМО «ножками Буша» в 1990-е годы и как это повлияло на рождаемость в России, — напомнил парламентарий. — Ученые установили прямую связь между этим». 

Вот уже 30 лет ЛДПР призывает к обеспечению продовольственной безопасности России, добавил Жириновский. Но при этом он считает недопустимым просто поднять цены на колбасу и считать проблему решенной. 

«Миллионы наших граждан едят колбасные изделия — они будут против повышения цен», — отметил депутат.

Глава парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский

Вместо повышения цен на колбасу нужно дать больше возможностей фермерам, людям, которые выращивают сезонные овощи, держат дома небольшое подсобное хозяйство, предлагает лидер ЛДПР.

«Пусть спокойно торгуют, а наши граждане получат много натуральной еды», — рассуждает собеседник ФАН.

По мнению парламентария, нужно вернуть открытые рынки и гарантировать для местных производителей места на полках крупных сетевых магазинов.

«И тогда наши граждане будут есть качественные и доступные продукты. А повышение цен лишь вызывает раздражение у людей, но никакой пользы не приносит», — резюмировал Владимир Жириновский.

Напомним, ранее с инициативой ввести акциз на колбасные изделия выступил Экспертный совет при правительстве РФ. Как было заявлено на совете, продукты переработки красного мяса являются опасными для здоровья граждан.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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