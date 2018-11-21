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Сирия: мощный взрыв прогремел у блокпоста курдов в Ракке

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Сирия: мощный взрыв прогремел у блокпоста курдов в Ракке

Дамаск, 21 ноября. Мощный взрыв прогремел возле блокпоста в административном центре провинции Ракка, часть которой контролируют курдские формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом сообщает курдский телеканал «Рудау».

По данным телеканала, неизвестные подорвали бомбу возле блокпоста курдов в городе Ракка. Сведения о погибших и пострадавших пока отсутствуют.

Ранее курдские СМИ сообщали, что в Ракку проникли боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). 18 ноября террористы напали на патруль курдов в центре города. В результате скоротечного боя один террорист был уничтожен, еще двое были взяты в плен.

Стоит отметить, что курдские вооруженные формирования из состава SDF контролируют некоторые районы на северо-востоке Сирии. При этом США активно оказывают военную и финансовую поддержку курдам. Власти Сирии неоднократно заявляли о незаконности действий курдов.

При этом мирные жители Сирии уже давно воспринимают вооруженные курдские отряды как очередных террористов. Кроме того, курдские силы отказываются вести диалог с Дамаском по вопросам доставки гуманитарной помощи для женщин и детей в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Артем Никулин
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