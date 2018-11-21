«На арктический каравай рот не разевай»: армия под руководством Шойгу противостоит притязаниям США

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Федерального арктического форума, подчеркнул, что для нашей страны Арктика играет стратегическую роль. Путин напомнил, что сегодня Россия «укрепляет свое присутствие в арктическом регионе, реализует научно-исследовательские инициативы, масштабные программы по хозяйственному и экономическому освоению Арктики».

Москва планомерно расширяет не только экономическое, но и военное присутствие в этом регионе. Особенно успешно идет эта работа последние шесть лет, с тех пор, как министерство обороны РФ возглавил генерал армии, Герой России Сергей Шойгу. Об этом говорится в докладе Минобороны РФ, посвященном шестилетию нахождения Шойгу на посту министра обороны.

«К 2018 году Россия восстановила и значительно укрепила свое присутствие в Арктике и продолжает его наращивать», — сообщает газета министерства обороны «Красная звезда», связывая эти успехи с личностью генерала Шойгу.

Напомним, за время, что Сергей Шойгу возглавляет российское военное ведомство, в Арктике было возведено и запущено в эксплуатацию более пятисот объектов, общая площадь которых превышает 700 тысяч квадратных метров. За последние годы эти объекты появились на Земле Франца-Иосифа, на Новосибирских островах, на острове Врангеля и на мысе Шмидта.

США хотят вытеснить Россию из Арктики

В то же время Соединенные Штаты также намерены усилить свое присутствие в Арктике, чтобы попытаться вытеснить оттуда Россию. Ранее появилась информация, что Счетная палата США подготовила отчет о существующих для Вашингтона угрозах в Арктике. В докладе продвигается постулат, что США должны усилить свое военное присутствие в арктическом регионе согласно обновленной американской стратегии национальной обороны, основанной на планах противостоять «агрессии» России и Китая.

Судя по всему, на самом деле американцев серьезно пугают мощные инвестиции России в энергетику, логистику и инфраструктуру Северного морского пути (СМП) и территории вдоль него. В связи с этими страхами и под предлогом «противостояния агрессии России» американские эксперты даже предрекают увеличение вероятности «морских инцидентов» в Арктике.

При этом американцы, похоже, сами готовы провоцировать эти «инциденты», о чем свидетельствует первый за 27 лет заход американского авианосца в арктические воды. Речь идет об авианосце ВМС США Harry Truman, который в октябре 2018 года неожиданно оказался у берегов Норвегии. По мнению военного эксперта Бориса Юлина, этим Соединенные Штаты попытались продемонстрировать свои притязания на Арктику.

Напомним, вслед за появлением американского авианосца в регионе прошли масштабные учения НАТО.

«На арктический каравай рот не разевай»

За словами о «противостоянии агрессии России» стоит желание США доминировать в арктическом регионе, богатом полезными ископаемыми и очень важном со стратегической точки зрения, подчеркивают военные эксперты, с которыми побеседовало Федеральное агентство новостей. Однако мечтам Вашингтона хозяйничать в Арктике не суждено сбыться — Россия сумеет защитить свои богатства и свои национальные интересы, в первую очередь благодаря мощи нашей армии. Как говорится, «на арктический каравай рот не разевай», пошутил по этому поводу военный эксперт Андрей Кошкин.

Как отмечают аналитики, все попытки Запада предъявить свои претензии на Арктику, как правило, заканчиваются плачевно, в частности, об этом говорит серия неудач во время последних масштабных учений НАТО у берегов Норвегии. Поэтому планы Канады купить британские фрегаты, чтобы бороться с «российской угрозой» в Арктике, в Госдуме РФ сочли просто бессмысленными.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, никаких военных угроз Россия не боится, поскольку наша армия, благодаря грамотной политике Минобороны, сегодня обладает вооружениями, которым почти невозможно что-либо противопоставить.

«Наш флот имеет на вооружении подлодки, не имеющие мировых аналогов, — отметил депутат. — Эти лодки невозможно обнаружить, они практически невидимки. Такую подлодку никто не сможет засечь раньше, чем долетит выпущенная ею торпеда».

Северный морской путь — наша национальная магистраль

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктор географических наук, профессор Иван Фролов, России есть что защищать в Арктике.

«Для нас, ученых, Арктика — это — в первую очередь Северный морской путь — наша национальная магистраль, работу которой обеспечивают ученые, а защищают военные, — рассказал Фролов. — Сейчас идет потепление, и в летний период ледовая обстановка стала легче, так что судам даже стало возможно идти часть маршрута без ледокольного сопровождения. Благодаря этому наша деятельность в Арктике постоянно увеличивается за счет добычи и разведки полезных ископаемых по шельфу. И грузоперевозки стали расти, а ведь путь по СМП вдвое короче, чем через Суэцкий канал».

По словам Ивана Фролова, развивать Арктику — целесообразно и выгодно.

«По нашей национальной трассе — Северному морскому пути — смогут ходить корабли азиатских стран, а это выгода для всех. Кроме того, на шельфе сосредоточены огромные богатства, они становятся доступнее, мы сможем вести добычу не только в Баренцевом и Карском морях, но и в других частях Арктики», — подчеркнул ученый.

«Российская крепость Арктика»

Любопытную геополитическую фантазию, какую военную роль может сыграть Арктика, если Запад попытается напасть на Россию, можно прочитать в статье Федерального агентства новостей. Материал называется: «Крепость Арктика: сценарий реальной битвы за Север против выдумок «Хантер Киллера».

Последняя фраза статьи звучит так:

«Российская крепость Арктика устояла».

И не дай бог кому-либо из оппонентов России попытаться проверить свои геополитические фантазии практикой, предупреждает автор статьи. Наша армия в ее нынешнем отличном состоянии при нынешнем министре обороны готова к любому развитию ситуации, согласны с этим выводом военные эксперты.