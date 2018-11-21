В Росгвардии объяснили покупку машин с лазерными излучателями
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Москва, 21 ноября. Росгвардия будет использовать автомобили с системами лазерного и шумового воздействия для проведения контртеррористических операций. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
По его словам, данные автомобили не являются оружием, а предназначены для создания акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций.
Отметим, что на сайте госзакупок появилась информация о планах Росгвардии купить два фургона, оснащенных системами лазерного излучения и акустического воздействия.