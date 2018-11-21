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Германия призывает США не принимать «опрометчивого решения» по ДРСМД

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Германия призывает США не принимать «опрометчивого решения» по ДРСМД

Берлин, 21 ноября. Германия призывает США не принимать «опрометчивого решения» и не выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он подчеркнул, что выход Штатов из соглашения является «опрометчивым решением».

«Европа не должна становиться площадкой для дебатов о ядерном вооружении», — уверен министр.

Накануне глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила о желании стран Европы сохранить ДРСМД. По ее словам, «все» в Европе считают соглашение «важным» и хотели бы добиться его сохранения.

«Если есть проблемы в выполнении соглашения, то мы думаем, что правильно было бы настаивать на его полном соблюдении, а не на выходе из него», — сказала политик.

Напомним, о намерениях Штатов выйти из ДРСМД американский президент Дональд Трамп публично заявил в конце октября. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что такие планы Вашингтона создают вызовы безопасности Москвы и Минска и требует реакции.

 

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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