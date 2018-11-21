Адвокат Кокорина отрицает выплату компенсации избитому водителю

Москва, 21 ноября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся в СИЗО после нападения на нескольких человек в Москве, выплатили компенсацию одному из пострадавших.

Речь идет о водителе ведущей Первого канала, на которого Кокорин и Мамаев с друзьями напали на парковке.

«Деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — приводит ТАСС комментарий источника.

В то же время адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла информацию о выплаченной компенсации. Источнику Федерального агентства новостей она сообщила, что экспертизы по делу ее клиента еще не завершены, а значит, платить компенсацию сейчас не имеет никакого смысла.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев в настоящее время находятся в СИЗО. Они обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев по делу о драке в центре Москвы.

Ранее стало известно, что чиновник Минпромторга РФ Денис Пак, которого Кокорин, в частности, ударил стулом, в среду впервые после инцидента вышел на работу.