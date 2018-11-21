ВТО создала третейскую группу по спору России и США из-за пошлин на сталь и алюминий

Москва, 21 ноября. Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу по спору, инициированному Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«На заседании органа по разрешению споров (ОРС) ВТО 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия (DS554)», — говорится в сообщении​​​.

Весной Вашингтон ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они коснулись импорта практически всех стран, за исключением Аргентины и Австралии. США объяснили введение ограничительных мер якобы интересами национальной безопасности. В ответ Россия ввела дополнительные пошлины до 40% на ряд товаров из США.

Помимо России запрос на учреждение третейской группы подавали и другие страны. В частности, власти Китая отметили, что пошлины США «являются торговым протекционизмом и несут серьезный урон правилам многосторонней торговли».