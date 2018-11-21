Представителя Facebook смутил вопрос об иске ФАН против компании Цукерберга

Москва, 21 ноября. На «Неделе российского Интернета», открывшейся в одном из павильонов ВДНХ, корреспондент Федерального агентства новостей посетила воркшоп Facebook, чтобы узнать у его представителей об отношении компании к иску, поданному против нее ФАН.

«Вы можете адресовать все вопросы мне», — вежливо заявила Екатерина Кудрина, назвавшая себя представителем «внешней пресс-службы Facebook».

Однако, услышав вопрос о судебном иске со стороны ФАН, девушка смутилась.

«Вы прямо сейчас записываете меня! Я не представитель Facebook, я представитель пресс-службы, это не официальный комментарий», — заявила сотрудница.

Кудрина тут же поправилась, что не является представителем Facebook в России, а представляет международное коммуникационное агентство и находится «на связи с командой».

При этом она оказалась в курсе истории с иском ФАН к Facebook в американском суде.

«Я знаю вашу ситуацию, — подтвердила Кудрина. — Будьте уверены, что я передам ваш запрос коллегам. По срокам и вероятности ничего сказать не могу, но обязательно передам».

Напомним, начиная с момента удаления учетной записи ФАН в апреле этого года компания Facebook до сих не предприняла никаких мер по ее восстановлению и не дала официальных комментариев по этому поводу.

20 ноября юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые ФАН для защиты своих интересов, подали иск к Facebook в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (Сан-Франциско, США).