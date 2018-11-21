Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Представителя Facebook смутил вопрос об иске ФАН против компании Цукерберга

60
0 Оставить комментарий

Представителя Facebook смутил вопрос об иске ФАН против компании Цукерберга

Москва, 21 ноября. На «Неделе российского Интернета», открывшейся в одном из павильонов ВДНХ, корреспондент Федерального агентства новостей посетила воркшоп Facebook, чтобы узнать у его представителей об отношении компании к иску, поданному против нее ФАН.

«Вы можете адресовать все вопросы мне», — вежливо заявила Екатерина Кудрина, назвавшая себя представителем «внешней пресс-службы Facebook». 

Однако, услышав вопрос о судебном иске со стороны ФАН, девушка смутилась.

«Вы прямо сейчас записываете меня! Я не представитель Facebook, я представитель пресс-службы, это не официальный комментарий», — заявила сотрудница.

Кудрина тут же поправилась, что не является представителем Facebook в России, а представляет международное коммуникационное агентство и находится «на связи с командой».

Штаб-квартира Facebook в США

При этом она оказалась в курсе истории с иском ФАН к Facebook в американском суде.

«Я знаю вашу ситуацию, — подтвердила Кудрина. — Будьте уверены, что я передам ваш запрос коллегам. По срокам и вероятности ничего сказать не могу, но обязательно передам».

Напомним, начиная с момента удаления учетной записи ФАН в апреле этого года компания Facebook до сих не предприняла никаких мер по ее восстановлению и не дала официальных комментариев по этому поводу.

20 ноября юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые ФАН для защиты своих интересов, подали иск к Facebook в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния (Сан-Франциско, США).

Автор: Анна Клименко
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.