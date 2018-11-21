Украинские водители приостановили акции протеста и готовят новый план действий

Киев, 21 ноября. Владельцы автомобилей с европейскими номерами временно приостановили всеукраинскую акцию протеста против введения закона об акцизном налоге на легковые автомобили с номерами, зарегистрированными на территории Европы. Об этом сообщил глава организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич.

По словам Ярошенко, митингующие планируют возобновить протест с новыми силами после того, как спикер Верховной рады Андрей Парубий подпишет два закона и передаст их на утверждение президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы готовим новые решения и новый план действий, который будет результативным. Следующий шаг — обращение к Порошенко с призывом не подписывать законы», — заявил лидер организации.

Ярошенко отметил, что водителям нужно взять передышку и перегруппировать силы. Он добавил, что акция протеста остановлена временно, скоро владельцы еврономеров возобновят выступления с новой силой.

Верховная рада одобрила два закона о легализации ввезенных из-за границы подержанных транспортных средств. Согласно новым законам, базовая ставка акцизного налога на ввезенные из Европы автомобили составит 50 евро на авто с объемом бензинового двигателя до трех литров, а для дизельного двигателя до 3,5 литров – 75 евро.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил силой разогнать протестующих, которые заблокировали движение в десятке городов. Выступающие заявили, что не допустят стычек с полицейскими, однако намерены и дальше препятствовать закону.