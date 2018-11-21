Порошенко рассказал, сколько десантников погибло в Донбассе

Киев, 21 ноября. Не менее 487 украинских десантников погибли за время вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом в среду заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью в часть празднования Дня Десантно-штурмовых войск Украины.

«487 крылатых пехотинцев не вернулись с боевых заданий. Погибли в ожесточенных боях с российским агрессором. Вечная им память и вечная слава! Свою жизнь они положили в святую украинскую землю, за светлое и мирное будущее Украины», — отметил он.

Как сообщают украинские СМИ, за год число погибших десантников выросло на 18 человек.

Напомним, что Украина в 2014 году развязала войну против населения Донбасса, которое отказалось признавать новую власть, сместившую президента Виктора Януковича в ходе госпереворота.

Поначалу местные жители требовали только сохранить в Донбассе русский язык в качестве второго государственного и позволить самостоятельно избирать местных чиновников. Однако Киев вместо переговоров принял решение подавить этот протест силой и направил в Донбасс военную технику. Новый президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной кампании пообещал закончить войну за две недели, однако в итоге военный конфликт затянулся почти на пять лет.