Донецк, 21 ноября. Группа британских военных прибыла в город Артемовск, подконтрольный ВСУ, для проведения химических атак на севере Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

«Украинская сторона не оставляет намерений проведения химической диверсии на севере ДНР. Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании», — приводит слова Безсонова ДАН.

По данным разведки ДНР, прибывшие в Донбасс военные входят в состав спецподразделений Великобритании. В район населенных пунктов Дача и Дзержинск у линии соприкосновения переброшены подразделения со средствами химзащиты и контейнерами с химическими веществами.

По словам Безсонова, в ДНР не исключают, что украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение на севере Донбасса для того, чтобы эвакуировать местное население. В Донецке призвали мировое сообщество не допустить применение химвеществ, под угрозой могут оказаться тысячи мирных жителей.

Ранее объединенные силы ДНР и ЛНР сообщили, что ВСУ планируют диверсию на заводе «Стирол» в Горловке. ВСУ хотят отвлечь силы республик и начать наступление в Донбассе.

Напомним, ДНР и ЛНР заявили о своей независимости от Киева после прихода к власти на Украине нелегитимного руководства в результате госпереворота в 2014 году. Киев не признает независимость Донбасса и атакует позиции ЛНР и ДНР.