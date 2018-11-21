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«Есть что отметить»: Пушков подвел печальные пятилетние итоги Майдана

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«Превратилась в самую бедную страну»: Пушков подвел итоги Майдана

Москва, 21 ноября. Украина превратилась в самую бедную страну Европы за пять лет после начала Майдана. Об этом написал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, с момента начала Майдана на Украине обрушилась экономика, двукратно обвалилось ВВП страны, а также упал экспорт. Пушков напомнил, что австрийские журналисты с телеканала ORF заявляли, что Украина балансирует на грани «несостоявшегося государства».

«Есть что отметить»: Пушков подвел печальные пятилетние итоги Майдана

«Есть, что отметить», — подчеркнул российский сенатор.

Напомним, что в 2013 году в центре Киева начался так называемый Майдан. Оппозиционеры оказались недовольны отказом правительства Николая Азарова подписать договор об Ассоциации с ЕС. В феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, во время которого к власти пришли оппозиционеры, а действующий президент Виктор Янукович вынужден был бежать из страны.

Автор: Денис Коробейников
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