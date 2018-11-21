Донбасс: мирный житель получил ранения в Еленовке при обстреле ВСУ

Донецк, 21 ноября. Мирный житель был ранен при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в поселке Еленовка к югу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.

По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь по поселку в среду днем. Бойцы ВСУ при обстреле использовали стрелковое оружие, огонь велся с направления населенного пункта Славное.

«В результате обстрела пулевое ранение правого бедра получил мирный житель 1956 года рождения, находившийся возле магазина «Рута», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в Докучаевскую городскую больницу, врачи оказали ему необходимую медпомощь.

Напомним, Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек. В субботу стало известно о гибели военнослужащего Народной милиции ЛНР из-за действий украинского снайпера.