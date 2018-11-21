Известная журналистка Зоя Ерошок умерла в Москве

Москва, 21 ноября. Сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок ушла из жизни в Москве. Трагическую новость подтвердил уполномоченный по правам ребёнка в столице Евгений Бунимович.

Он уточнил, что известная журналистка скончалась в результате болезни. Бунимович также подчеркнул, что всю жизнь Ерошок помогала людям в трудных ситуациях, посвящала себя самым острым, самым больным и мучительным темам.