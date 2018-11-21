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Известная журналистка Зоя Ерошок умерла в Москве

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Известная журналистка Зоя Ерошок умерла в Москве

Москва, 21 ноября. Сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок ушла из жизни в Москве. Трагическую новость подтвердил уполномоченный по правам ребёнка в столице Евгений Бунимович.

Он уточнил, что известная журналистка скончалась в результате болезни. Бунимович также подчеркнул, что всю жизнь Ерошок помогала людям в трудных ситуациях, посвящала себя самым острым, самым больным и мучительным темам.

«Она только об этом и думала, и говорила, и не могла быть спокойной, пока не добьется чего-то стоящего», — подчеркнул Бунимович в комментарии РИА Новости.

Автор: Ярослава Замысловатова
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