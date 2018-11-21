Сигнал к новой гонке вооружений: давление НАТО может привести к распаду ОЗХО

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что при наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивными функциями отмечены случаи шантажа и подкупа. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Лаврова, наделение технического органа функциями, которые являются прямой прерогативой Совета Безопасности ООН, «означает начать наступление на основы международного права».

«То, как сейчас обходятся с этой проблемой наши западные коллеги, как они меняют суть самой Конвенции о запрещении химоружия [КЗХО] путем продавливания решения и голосованием, уже является не международным правом, а тем самым «порядком, основанным на правилах», который западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, абсолютно не считаясь с мнением других. Мы знаем, что этому сопутствовала целая серия шагов, включая шантаж и подкуп», — сказал он.

Давление со стороны НАТО

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что российская сторона регулярно фиксирует этапы политизации Организации по запрещению химического оружия, которая происходит под давлением со стороны стран НАТО. Обвинения в атаках с использованием химического оружия стали поводом для американской стороны атаковать официальный Дамаск в рамках сирийского кризиса.

«Среди международного сообщества расходятся мнения о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия против вооруженной оппозиции и мирного населения. Москва придерживается позиции, что обвинения в химатаках основаны на подтасованных фактах и постановочных кадрах», — пояснил Евгений Валяев.

По словам политолога, эксперты ОЗХО должны были подтвердить или опровергнуть факты использования химического оружия в рамках сирийского кризиса. Но процесс осмотра мест происшествия постоянно откладывался. Стороны обвиняли друг друга в зачистке возможных мест атаки химоружием. Российская сторона не единожды сообщала о том, что у боевиков в Сирии есть опасные химические вещества, которые они могут использовать для провокаций, чтобы потом обвинить в химатаках Дамаск.

«Политизировали миссию ОЗХО американцы, так как в своих атаках на сирийские правительственные войска они опирались именно на обвинения в применении химоружия против Дамаска. После этого американской стороне стало необходимо, чтобы экспертные группы ОЗХО могли безапелляционно подтверждать их данные. Для этого на организацию, которая ранее действенно выполняла свои функции, стало оказываться давление», — добавил Евгений Валяев.

Дошло до того, заметил эксперт, что ОЗХО вообще может прекратить свое существование в нынешнем виде. Россия, Китай и Иран выступили против изменений работы организации, которые пролоббировал Вашингтон. Был увеличен бюджет организации, ОЗХО отныне наделена полномочиями устанавливать виновников применения химического оружия.

«Россия с союзниками придерживаются позиции, что такое изменение сути организации может привести к ее распаду. За сменой парадигмы ОЗХО и после выдвижения первых политизированных обвинений от лица структуры ряд важнейших членов организации могут просто-напросто покинуть ее. Если из ОЗХО выйдет Россия, Китай и Иран, то структура станет экспертной группой в рамках военного блока НАТО. Таким образом, она потеряет свой первоначальный смысл как одной из авторитетных международных организаций, близких по статусу к ООН», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что такое поведение не выглядит каким-то необычным после того, как США возглавил Дональд Трамп, который регулярно проявляет неуважение ко многим устоявшимся правилам поведения на международной арене. Последствия развала ОЗХО будут иметь долгосрочные последствия. Это может стать сигналом к новой гонке вооружения химическим оружием, считает Евгений Валяев.