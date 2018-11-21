Показ Dolce & Gabbana в Китае отменен из-за расистского скандала

Москва, 21 ноября. Показ итальянского дома мод Dolce & Gabbana, который должен был состояться в Китае в среду, отменен из-за расистского скандала, передает CNN.

Возмущение общественности вызвали ролики в соцсетях Dolce & Gabbana, в которых китайская девушка с помощью палочек пытается съесть традиционные итальянские блюда — пиццу, пасту и канноли.

На популярной в Китае платформе Weibo видео вызвали резкую критику. Пользователи назвали ролик расистским и использующим оскорбительные стереотипы, которые пародируют современный Китай.

«Видео переполнено стереотипами, сарказмом и дискриминацией», — говорилось в одном из комментариев под видео.

С Weibo скандальное видео было удалено менее чем через сутки. Однако после этого в Сети распространились скриншоты переписки, которая велась с аккаунта модельера Стефано Габбаны с одной из подписчиц из Азии. В сообщениях Габбана якобы заявил, что китайцы едят собак, а также оскорбительно высказался о стране и ее жителях, передает Infox.ru.

Позже модельер заявил, что его аккаунт был взломан. Тем не менее инцидент привел к тому, что многие приглашенные на показ в Китае знаменитости отказались посетить мероприятие еще до того, как оно было официально отменено.