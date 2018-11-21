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Депутат Сухарев: Победа ФАН в американском суде может облегчить жизнь другим СМИ

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В Госдуме признали политический характер судебного дела ФАН против Facebook

Юристы Федерального агентства новостей готовятся защитить свободу слова для российских СМИ на международной платформе социальной сети Facebook в суде и законным путем вернуть свой официальный аккаунт. 20 ноября в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния поступил иск к компании программиста и предпринимателя Марка Цукерберга.

Эксперты по-разному оценивают шансы российского информагентства и предсказывают полностью политизированный судебный процесс. По мнению депутата Госдумы Ивана Сухарева, шанс на победу зависит не только от политических взаимоотношений наших стран, но во многом и от эффективности адвокатов с обеих сторон, 

«Предсказать, как развернется судебный процесс, невозможно, — прокомментировал первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества в разговоре с ФАН. — Я вам как адвокат могу сказать: не видя документов, с которыми вы выходите в суд, можно только пожелать удачи. Суд — это комплексная задача: грамотный адвокат, грамотная правовая позиция.

Если вы пытаетесь перекрасить черное в белое, выиграть нереально. Если вы опираетесь на четкие нормы права — это реально. К тому же все зависит от личности судьи и от эффективности ваших адвокатов. Несмотря на политический характер этого судебного дела, профессионализм адвоката имеет значение. Не надо идеализировать судебную систему США — она настолько же несовершенна, как и судебная система Российской Федерации. Там такие же проблемы».

В Госдуме признали политический характер судебного дела ФАН против Facebook

В случае победы российского информагентства юридический прецедент может облегчить жизнь другим СМИ, считает депутат.

«Но это не панацея, — уточнил Иван Сухарев. — В любом случае российские аккаунты будут блокировать — мы же видим, какая политика у недружественной нам страны».

Добавим, что интересы РИА ФАН в суде Сан-Франциско будет представлять международная юридическая компания Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. и ее старший юрист Деннис Бойл.

«20 ноября 2018 года Федеральное агентство новостей, Inc. подало иск против Facebook, Inc. в юрисдикции США в Окружной суд Северного округа Калифорнии, — заявил Деннис Бойл в сообщении для прессы. — Федеральное агентство новостей — это российское новостное агентство, публикующее новости для русскоязычных пользователей.

В апреле этого года Facebook удалил учетную запись Федерального агентства новостей. Таким образом Facebook создал препятствия для десятков тысяч пользователей ФАН, читающих новости этого агентства в новостной ленте Facebook».

Автор: Евгения Авраменко
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