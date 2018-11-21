Стена школы рухнула в поселке под Новосибирском

Новосибирск, 21 ноября. Наружняя стена и часть перекрытий в здании средней школы обрушились в поселке Чаинка под Новосибирском. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото с места происшествия.

Установлено, что обрушение произошло во время ремонтных работ в школе. В здании меняли старые деревянные окна на новые пластиковые. В процессе демонтажа по стене пошла трещина. К счастью, в момент обрушения учеников в школе не было. Занятия в четверг отменили.