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«Одноклассники» добавили возможность украшать фотографии стикерами

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«Одноклассники» добавили возможность украшать фотографии стикерами

Москва, 21 ноября. Пользователи социальной сети «Одноклассники» теперь могут прикреплять к фотографиям стикеры. О нововведении сообщается в блоге проекта.

С помощью стикеров на снимки можно нанести забавные фразы или рассказать с их помощью романтическую историю. Витрина стикеров в фоторедакторе теперь доступна в приложении ОК на Android. 

Кроме того, социальная сеть представила стикерпаки знаменитых людей: для своих фотографий пользователи могут использовать изображения солистки группы IOWA или Ильи Лагутенко.

Отметим, выбор стикеров в «Одноклассниках» за последнее время стал гораздо обширнее, пользователи отправляют их друг другу в 10 раз чаще, чем месяц назад. Кроме того, недавно социальная сеть запустила сервис «Фотомоменты».

Напомним также, что доступ к скидкам во время «черной пятницы» в «Одноклассниках» откроется  за несколько часов до официального начала акции.

Автор: Федор Веснин
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