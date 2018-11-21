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«Наслаждайтесь!»: Трамп поблагодарил саудитов, обрушивших стоимость нефти

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«Наслаждайтесь!»: Трамп поблагодарил саудитов, обрушивших стоимость нефти

Вашингтон, 21 ноября. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию, которая обрушила мировые цены на нефть, увеличив свой экспорт.

«Цены на нефть снижаются. Великолепно! Звучит как значительное урезание налогов для Америки и всего мира. Наслаждайтесь! Только что было 82 доллара, теперь 54. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим цены еще ниже!» — пишет он в Twitter.

Отметим, что накануне стоимость нефти марки Brent обновила мартовский антирекорд, опустившись ниже 64 долларов за баррель.

Сейчас же черное золото вновь торгуется в плюсе. Январские фьючерсы Brent на 16.24 мск выросли на 2,13% — до 63,78 доллара, WTI подорожала на 2,43% — до 54,73 доллара.

Ранее сообщалось, что власти США договорились с Саудовской Аравией и другими крупнейшими экспортерами об увеличении объема экспорта нефти. Таким образом, Вашингтон решил компенсировать уход с рынка Ирана, который попал под американские санкции.

Автор: Антон Соколов
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