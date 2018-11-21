«Схватка мышей и тараканов»: в РФ прокомментировали нападки Fox News на CNN из-за Russia Today

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в прямом эфире обрушился с критикой на CNN, назвав его «ярым врагом свободы слова, позиционирующим себя как ее защитник». В качестве примера он привел отношение телеканала к «притеснению и затыканию» Russia Today.

«CNN совершенно не возражал, когда правительство США пригрозило арестом сотрудникам телеканала RT, если он не зарегистрируется в качестве иностранного агента, — напомнил Такер Карлсон.

Ведущий Fox News отметил, что Russia Today принадлежит иностранному правительству, как и BBC News, и как The New York Times, «которая почти полностью принадлежала иностранцу до прошлого года».

«То же самое можно сказать и о других новостных организациях, ни одна из которых никогда не регистрировалась как иностранный агент. Но поскольку RT принадлежит России, которая, как считают левые, способствовала победе Трампа на выборах, CNN совершенно не возражает против того, чтобы этот телеканал притесняли и затыкали», — заметил Такер Карлсон.

Послушав эту пламенную речь ведущего Fox News, главный редактор RT Маргарита Симоньян вспомнила американский сериал «Новости» (The Newsroom).

«Все помнят великий монолог Уилла Макэвоя из первой серии великого же американского сериала «Ньюсрум» — о том, что в Америке все не так «грейт», как хотелось бы? — написала Симоньян в своем Telegram-канале. — Примерно таким монологом разродился непридуманный ведущий Fox News в прямом эфире».

Однако, по мнению журналиста и политолога Армена Гаспаряна, конфликт между Fox News и CNN из-за свободы слова вообще и отношения к RT в частности — это постановочный спектакль для американских телезрителей.

«Вся эта возня — Fox News критикует CNN, CNN критикует, условно, The Washington Post и так далее — это схватка мышей и тараканов, которые должны показывать иную, дополнительную жизнь своему собственному обывателю. При этом к глобальной политике, к позиции тех же самых американских средств массовой информации по ключевым вопросам повестки дня это никакого отношения не имеет», — сказал Гаспарян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Он считает, что на самом деле Fox News и CNN, как и другие американские СМИ, придерживаются единой политики.

«Эта политика называется русофобией. Для всех американских СМИ Russia Today, равно как и Sputnik, — это враги. И по отношению к врагам они будут поступать по законам военного времени, потому что США ведут с Россией информационную психологическую войну, о чем они много раз говорили. Просто сейчас СМИ называют это гибридной войной. Но суть от этого несильно меняется», — заметил Армен Гаспарян.

По его словам, к тому же BBC News у американцев претензий нет и быть не может, все претензии адресуются только к российским СМИ и людям, которые в них работают.

При этом сам повод для конфликта с CNN Fox News выбрал сомнительный, считает собеседник ФАН.