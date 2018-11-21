Самые опасные виды транспорта, по мнению россиян | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения почти половина россиян (47 %) на первое место поставили маршрутки, как самый опасный вид транспорта. И они оказались правы — по статистике, на полтора миллиарда километров приходится 5 летальных исходов.

Основным виновником ДТП около трети респондентов (31 %) назвали водителей автобусов.

И действительно, за семь месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло 3141 ДТП. В них погибли 116 человек. Получили ранения 4667 человек.

На второй строчке опасного рейтинга — самолет. Таковым его считают 38 % респондентов. По данным исследования, больше всего опрошенных (30 %) боятся перелетов из-за плохого технического состояния транспортного средства. На самом деле в самолете на полтора миллиарда километров приходится 0,5 смертей.

Хотя 2017 год запомнится, как самый безопасный период за всю историю существования гражданской авиации, всего за 12 месяцев погибло 67 человек. А самой распространенной причиной авиакатастроф считается человеческий фактор (50 %).

Замыкает тройку междугородний автобус. 23 % респондентов считают его самым опасным средством передвижения.

Реальная статистика утверждает, что одна человеческая жизнь на каждые полтора миллиарда километров трагически обрывается при пользовании этим видом транспорта.

Согласно официальной статистике, за девять месяцев 2018 года в ДТП с участием автобусов погибли свыше 600 человек, более 13 тыс. человек пострадали.

Кстати, такой популярный вид транспорта как поезда¸ россияне не упомянули в числе опасных и правильно — по статистике на полтора миллиарда километров пути по железной дороге приходится только 0,2 летального исхода.

Итак, россияне сочли самым опасным видом транспорта маршрутку, за ней идет самолет, а потом — автобус. В реальности же эти виды транспорта располагаются следующим образом: маршрутка, автобус и только потом самолет, который, кстати, является по статистике самым безопасным транспортом из доступных.