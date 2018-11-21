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Путин: Россия укрепляет свое присутствие в Арктике

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Путин: Россия укрепляет свое присутствие в Арктике

Москва, 21 ноября. Арктика для России играет стратегическую роль, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве».

Путин заострил внимание на необходимости обеспечить сохранность окружающей среды в Арктике, а также сберечь ее природное многообразие. Российский лидер отметил, что этот регион играет стратегическую роль для страны.

В настоящее время Россия «укрепляет свое присутствие в регионе». Президент отметил, что российские специалисты проводят исследования на этих территориях, осуществляют «масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению», передает «Царьград».

Путин: Россия укрепляет свое присутствие в Арктике

Глава страны предложил использовать «интеллектуальный и творческий потенциал авторитетных экспертных площадок», одной из которых является Федеральный арктический форум.

Автор: Катерина Иванова
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