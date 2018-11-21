Порошенко придумал новое название для Днепропетровской области

Киев, 21 ноября. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области страны в Днепровскую. Такое название он решил дать украинскому региону.

О придуманном им названии украинской области он сообщил в социальной сети Facebook, отметив, что декоммунизацию на Украине давно пора завершить.

«На карте Украины не может быть места для [Григория] Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа», — заявил Порошенко.

Президент Украины напомнил, что для переименования области требуется внесение правок в основной закон страны, поскольку название закреплено в конституции. Порошенко уверен, что за смену наименования области с Днепропетровской на Днепровскую проголосует свыше 300 парламентариев.

«Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского — на свалке истории», — заключил украинский президент.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, Киев начал проводить так называемую политику «декоммунизации». В рамках нее в стране подверглись переименованию сотни городов и улиц. В частности, название Днепропетровска изменилось на Днепр, а Кировограда — на Кропивницкий, однако области по-прежнему имеют свои старые названия — Днепропетровская и Кировоградская.

Во вторник стало известно, что депутаты Верховной рады Украины «стерли» Кропивницкий район с карты Украины. Проект постановления поддержал 231 парламентарий.

Кроме того, осенью прошлого года Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским». По оценкам экспертов, фактически такими действиями украинские политики пытаются стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.