Киев, 21 ноября. Действующая власть обманула жителей Украины, превратив их в нищих, заявил основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Бойко отметил, что 21 ноября этого года исполняется пять лет событиям на майдане в Киеве. Однако, по его мнению, руководители, которых привели к власти эти события, обманули и обобрали свой народ. С такими обвинениями в адрес президента Украины Петра Порошенко и его подчиненных выступил Бойко.

Оппозиционер обратил внимание на электронные декларации чиновников, по которым очевидно, что они стали богаче. В это время обычные украинцы, как считает Бойко, «превратились в нищих».

«Сегодня каждый человек, если посмотрит, как он жил пять лет назад и как живет сегодня, может сделать однозначный вывод, — призвал он. — Лишь 10% населения стали жить лучше, а 90% населения превратили в нищих».

Представитель «Оппозиционного блока» также указал на падение курса гривны в три раза, закрытие целого списка предприятий, потери страной некоторых территорий.

«Это все последствия пятилетнего правления сегодняшнего режима, — убежден он. — Поэтому его нужно сменить как можно быстрее».

Он также отметил, что в стране нельзя допустить еще один госпереворот. Только честные выборы дадут Украине «шанс сохраниться и жить стабильно»

Бойко также раскритиковал бюджет страны на 2019 год. Его он назвал «бюджетом бедности», который продолжит превращать украинцев в нищих.

«Я думаю, что они уже договорились, так как, судя по переговорам, которые шли в последнее время, — заметил он, — они уже «склепали договорняк», сделали бюджет для себя, а не для народа».

Напомним, 21 ноября 2013 начались первые протестные акции в центре Киева после решения руководства страны прекратить курс на евроинтеграцию. В результате они переросли в массовые беспорядки, гибель более сотни человек (правоохранителей и митингующих) и в государственный переворот на Украине. Новым президентом страны в результате стал Порошенко.

Жители Крыма, а также некоторых регионов Донбасса отказались признать новую власть. Крымчане провели референдум и воссоединились с Россией. А жителям появившихся Донецкой и Луганской народным республикам пришлось противостоять ВСУ: Киев объявил против них силовую операцию.