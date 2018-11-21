Путин: Доля гражданской продукции в ОПК может превысить 20% до конца 2018 года

Сочи, 21 ноября. Доля гражданской продукции, которую будет выпускать российская оборонная промышленность, до конца года превысит 20%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, доля гражданской продукции в «Ростехе» приближается к 29%, а в ОПК она составит 20,7%. Путин подчеркнул, что несмотря на это в полной мере система пока не заработала.

«Чтобы достичь показателей, установленных на 2025-й и 2030-й годы, принимаемых мер, судя по всему, недостаточно», — заявил российский лидер.

По его словам, в будущем масштабы перевооружения Вооруженных сил России снизятся, а диверсификация позволит предприятиям подготовиться к этому.

Напомним, в 2016 году российский президент озвучил планы по показателям выпуска гражданской продукции ведомствами ОПК: к 2020 году этот показатель должен вырасти до 17%, к 2025 году — до 30%, а к 2030 году — до 50.