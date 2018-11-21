Мой дневник антимайдановца. Колонка Максима Равребы

Я вел этот дневник пять лет назад в Facebook. Но того профиля, в котором это было написано, больше не существует, он уничтожен администраторами этой соцсети в начале 2016 года. К счастью, я успел скачать всю информацию на свой компьютер. Это не беллетристика. Это было взаправду. Совпадения не случайны, все имена — подлинные. Текст сокращен, в нем только существенное.

Предчувствие гражданской войны — 22.14, 3 июля 2013

Разговоры о войне все громче, они растут и ширятся. Глупо делать вид, что я ничего не слышу. Нацики говорят: «Бандера придэ — порядок навэдэ». Я не стану делать вид, что не понимаю, о чем они. Не хочу напоминать, что у них есть все, чтобы начать войну и проиграть ее. Я, ухмыляясь подобно капитану Батлеру, не буду мешать джентльменам наслаждаться бренди и мечтать о победе. Но фашистов не остановить. Это может кончиться войной, которую они хотят всем сердцем. Бой будет принят. Миллионы граждан Украины и добровольцы из России, просто сочувствующие, в случае войны хлынут сюда тысячами с живой силой, техникой, оружием и боеприпасами. Неисчерпаемые силы выступят против мятежников-фашистов. Знайте это!

Первая встреча с Евромайданом — 23.08, 21 ноября 2013

Был на Крещатике. Ненавижу Майдан. Вспоминаю ноябрьские дни 2004-го. Я тогда один вышел к толпе, которая блокировала телеканал «Интер», где я работал. Тогда половина коллег убежала на Майдан, а другая половина ходила на работу в оранжевых тряпках. Я стал антимайдановцем и безобразничая предлагал толпе присоединиться и выпить за здоровье президента Януковича.

Думаю, что на Майдан 2.0 никто не пойдет, кроме самых упертых. Но, вспомнив 2004 год, чувствую к нему ненависть. И такую боль, словно напоролся грудью на железный штырь. Ненависть так велика, что уличные фонари в моих глазах увеличились и стали лиловыми.

Как я в последний раз видел Олеся Бузину живым — 19.30, 23 ноября 2013

Пригласили на презентацию новой книги «Союз плуга и трезуба» писателя и журналиста Олеся Бузины. В скромное помещение штаб-квартиры социалистической организации «Боротьба» возле железнодорожного вокзала пришло совсем мало людей. Бузина отлично пишет. Бузина правдиво пишет. Бузина пишет то, о чем другие не пишут. Молодец, Бузина!

Обитатели второго Майдана — 21.13, 24 ноября 2013

Национал-радикалы, кажется, составляют основу добровольного контингента Евромайдана. Народу собрали много, но я уверен, что половина — это жители Киева, которые, дождавшись выходного, пошли на Майдан позырить. Меня не оставляло полное непонимание смысла происходящего.

Почему фашисты считают, что в ЕС уважают Бандеру и бандеровцев? Зачем нужна революция, если в ЕС Украину не приглашают и не принимают, а бандеровская революция — это то, что ЕС в гробу снилось? Почему здесь под флагом США плакаты, призывающие уничтожить суды и милицию? Почему головным убором Евромайдана является военное кепи СС? Знают ли в ЕС о том, из кого состоит Евромайдан и какую нечисть он вытащил из ада?

О тех, кто был на сцене — 13.02, 25 ноября 2013

Еврей Портников в ленинской кепке на трибуне с антисемитом Тягнибоком. Любит блеснуть еврейским происхождением. Он знает о том, что Тягнибок ни разу не извинился за то, что регулярно употребляет в своей речи оскорбительное для евреев слово? Это нужно объяснить, потому что мне небезразлично, почему еврей стоит на одной трибуне с антисемитом, по неизвестной причине желающим стать частью ЕС.

Мустафа Найем планирует революцию за одним столом с нацистами. Безумие, абсурд и заговор. Идеи нет, но у движущей силы Майдана она есть. У фашистов «Свободы». Они все антисемиты, они ненавидят Европу, я слышал их разговоры. У них есть план, есть.

О роли милиции и силовиков — 9.03, 26 ноября 2013

Менты на сегодня — единственная опора режима. Армии нет. Что ж, если Янукович рассчитывает удержать власть ментом, поговорим про него. Мент не так крут, как кажется. Майдан на месте, палатки тоже. На ликвидацию и разгон этих бездельников ушло бы полчаса. Меня тревожит, что у ментов нет спецсредств. Только советские противогазы и «Черемуха». Нет водометов, нет резинострелов, нет собачек. А главное — нет решимости разогнать. Где приказ президента очистить Крещатик?

Если Янукович рассчитывает с помощью трусости сохранить власть, данную большинством избирателей, то добро пожаловать, новый президент по имени Мустафа Найем! В добрый час, украинский «Талибан»1 (террористическое движение, запрещено в России. — Прим. ФАН)! Напомню, что во время революций ментов уничтожают первыми.

Как начинался Евромайдан — 9.20, 26 ноября 2013

Сейчас Майданов два. На Европейской площади — профессиональный и партийный. На самом Майдане — «народный». Они пока дружат и не ругаются. Ходят друг к другу в гости. Но лозунги поменялись: «Одна акция — два Майдана» и «Янукович — подпиши!» [соглашение об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите]. Парадокс: партийные требуют Януковича — геть, а «народные» к нему взывают. Непонятно? Мне тоже. Партийным теперича направо, а народным — налево. Платят справа! Выбор за вами.

Школьники и студенты на Евромайдане — 14.30, 27 ноября 2013

«Студэнтство» бастует. Прекрасно! Мясо! Родители пашут, чтобы оплатить обучение, а детки их «кинули». Плюнули на учебу, прогуливают на Крещатике. Хорошо стране, у которой есть воспитанная молодежь. И плохо той стране, у которой ее не окажется. Не знаю, как они смотрят в глаза родителям, а мне на них противно смотреть!

Впрочем, у некоторых и родители такие. В McDonald’s вижу мужика с сыном школьного возраста. Почему эта дылда не на работе, а его наследник не в школе, не знаю. Зато знаю, что идея не отменяет денег. Деньги майдауны получают. Особливо если приводят новых адептов и особенно фотогеничных детей. Майдан ее — это уже сетевой маркетинг.

Как зомбировали участников Евромайдана — 15.47, 28 ноября 2013

Майдан пульсирует, живет, отравляет воздух миазмами ненависти. В каждом искаженном радостью лице, в каждом плакате, каждом звуке — ненависть к России. С трибуны звучат слова: «Кого вы хотите любить? Богатого и здорового или бедного и больного россиянина?» Эти слова, сказанные на русском языке, заставили меня ненавидеть их. Толпа скандирует: «Вороги!» А моя ненависть растет и становится так велика, что я поднимаю одинокий бомбардировщик с далекого аэродрома за Уралом и сбрасываю на ненавистный Майдан что-нибудь большое и обязательно доброе.

Как покупали участников Евромайдана — 9.42, 29 ноября 2013

Они не дураки. Они очень хорошо помнят уроки Майдана-2004 и берут наличными. Это сетевой маркетинг. По квартирам ходят торговые агенты и предлагают участие. Женщине с Оболони предлагали 100 гривен. Семья из трех человек с Троещины сходила на Евромайдан за 200 гривен на человека и 100 на ребенка. Знакомой певичке предлагали спеть на Евромайдане за 8000 долларов. Вакарчук, наверное, берет дороже. Интересно, какой гонорар потребовала Руслана? Майдан — это массовое мероприятие, сложный, многофункциональный, дорогой объект.

Провал Вильнюсского саммита — 8.09, 29 ноября 2013

Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС без финансовых обязательств. Правильно! Янукович отказался незаконно освобождать Тимошенко. И в этом он прав. О чем вообще говорить, если речь идет о тех странах, которые проиграли войну? Ну а мы, люди, открыто выступившие против Евромайдана, празднуем победу. Поздравляю таких же, как и я, болельщиков!

Разгон «онижедетей» — 0.20, 30 ноября 2013

Проснулся, а тут такой подарок: разогнали Майдан! Браво, «Беркут»! Надеюсь, власть не остановится на достигнутом. Теперь важно провести решительное наступление на фашистов. Выполнить статью Конституции, запрещающую незаконные военизированные формирования. Запретить фашистское ВО «Свобода». Отправить на принудительное лечение Таню Черновол. В дурдом.

22.43, 30 ноября 2013

Какие дети и студенты? Там не было студентов! Самому младшему было 27, а самому старшему — за 60! Городские сумасшедшие, тусующиеся ночь напролет на Майдане, который почти слился!

Предательство чиновников — 4.06, 1 декабря 2013

После того, как Янукович слил «Беркут», защищать в Киеве его некому. После того, как арестовали Маркова, защищать Одессу некому. Думаете, Захарченко поможет и даст команду на разгон этого бордельеро? Не знаю, не знаю.

Генеральный консул Украины в Турции Богдан Яременко призвал «Беркут» присоединиться к народу, а также призвал установить семьи тех, кто участвовал в разгоне «онижедетей». Николай Азаров, а вы знаете о том, какие высказывания позволял себе генеральный консул Украины в Турции?

Ректор КПИ, Виктор Огневьюк, госслужащий, получающий деньги у Азарова и Табачника (министр науки и образования в 2013) — гнусный предатель. Теперь у этого новоявленного Мазепы одна дорога — дорога в ад.

Шизофрения достигла апогея. Три идиота: кролик, боксер и фюрер (Яценюк, Кличко, Тягнибок) стоят перед сорокатысячным стадом и объявляют революцию. Власти нет. Ментов нет. Это Украина, детка! Бульдозер с Порошенко едет на Банковую. Требуйте долива солярки после этого отстоя! Меньше пены!

Итог первых дней «революции достоинства» — 20.52, 3 декабря 2013

Воскресенье. Объявили революцию, а потом испугались. Все открещиваются от бульдозера на Банковой и валят друг на друга. Вечером — песни и танцы. Понедельник. Объявили всеобщую забастовку и пошли на работу. Вечером — песни и пляски. Вторник. Пошли скидывать Азарова. Но Азаров остался премьером. Громко кричали летчикам, чтобы развернули самолет Януковича из Китая. Потом искали Януковича на Банковой и не нашли, потому что он улетел в Китай. Вечером камлания с бубнами. Среда. Революция продолжается, а танцы при любой погоде.

1.57, 6 декабря 2013

Майдан скулит: нас снова предали, мы не знаем, что делать, нам не говорят, что делать, у нас нет лидера! Не знаете, что делать? Идите домой и приходите, когда будете знать, что делать!

Человек склонен дичать очень быстро. На Майдане вы видите репетицию ада на земле. Они деградировали до первобытного состояния за дни. И тащат всех за собой. Вязанки дров, грязные бивуаки, палки, баррикадные завалы, первобытный очаг, чум, поклонение духам, пляски и камлания. И сражения за дровяные склады.

Их обязательно кинут. На их горбах въедут в преисподнюю. Потом майдауны будут скулить и стонать, что они, мол, не за кроля, фюрера и боксера стояли, а за себя. Будут говорить, что вожди — геи, а они — Д'Артаньяны. «Нет», — говорю вам, басурмане! Это вы! О, год 2013-й, суровый и страшный! Но год 2014-й будет еще страшнее.

Начало «Ленинопада» — 18.07, 8 декабря 2013

Этот народ повалил памятник основателю Украины — Ленину. Этот народ проклят. Этот народ будет наказан. Завета Ленина о создании Украины больше нет.

Бессилие Януковича — 18.07, 11 декабря 2013

Что значит спецназ не смог взять штурмом киевскую мэрию? Рассказываю, как взять мэрию: идите в котельную и закрутите вентиль, круглый такой. Их несколько. Все закрутите. Вырубите электричество и отопление. Ночью накидайте внутрь побольше гранат со слезогоном. Шумки туда, шумки! Террористы начинают выбегать, роняя на ходу дерьмо. Вы их гостеприимно встречаете прямо в Харьков. Мэрия взята. Эштон и Нуланд — в обезьянник, к бомжам и алконавтам. На пятнадцать суток. Нет? Ну ладно.

Баррикады — 18.48, 13 декабря 2013

Евромайдан ледникового периода. Первые в истории баррикады из мешков со снегом. Первое в истории стойбище каменного века посреди современного города. Первое в истории восстание без вождя. Первая в истории революция без цели. Первая в истории революция-деволюция. Первая страна — кандидат в ЕС под фашистскими знаменами. Первая в истории революция в пределах городской площади.

Покойный Маккейн на Евромайдане — 20.51, 14 декабря 2013

Сенатор Маккейн инструктирует кролика, боксера и фюрера в Доме профсоюзов. Шайзе! Мердэ! Шьит! Кто будет еще визжать про руку Москвы? Кролик, боксер и фюрер не вылезают из посольства США! Но только заграница им не поможет: слишком жадная и практичная.

На Евромайдане сдают Украину Америке. А я не могу сдавать Украину Америке. Если бы я поддержал Евромайдан, то мой дед-еврей, расписавшийся на Рейхстаге, отвернулся бы от меня. Мой дед-русский, разбивший кувалдой бракованные истребители, чтобы брак не попал на фронт, меня бы проклял. Могу ли я предать моих дедов? Нет. Не могу. Евромайдан — это предательство. Евромайдан — это капитуляция.

Гей-скандал на Евромайдане — 21.55, 20 декабря 2013

Виталий Портников должен радоваться публикации видео, где он занимается «свободой слова» с мужиком. Потому что для журналиста хорошо, когда его часто упоминают. Подумаешь, гей! Экая невидаль! Но Портников в гомосексуализме даже после видео не признался, а наоборот — угрожает врагам репрессиями после победы Евромайдана. Мда. Это уже не гей. Это *** (нецензурное слово — лицо нетрадиционной сексуальной ориентации) какой-то!

Дебют самообороны — 23.30, 22 декабря 2013

Человек стоит на коленях и что-то говорит. Вокруг озверелая толпа. На лбу у человека написано «вор». Милицию никто не вызывал, да менты туда больше не ездят. Евромайдан превратился в «трайбл эреа», ничейную землю, на которой не действуют никакие законы, кроме законов одичалых деклассированных элементов. Социального дна. Бандитское гнездо должно быть уничтожено.

8.58, 24 декабря 2013

Беспредел Евромайдана набирает обороты. Бандиты хватают тех, кто им не нравится, и бросают в застенки. Это оправдает любой разгон, любые массовые аресты с целью выявить причастных к незаконным формированиям садистов. Ну что, киевляне? Нравятся евроинтеграторы из Коломыи? Ну так приходите, поддержите. Пожрать им, что ли, принесите!

Новый, 2014 год — 6.52, 28 декабря 2013

Пока спокойно. Можно идти за елкой. Благодаря третьей роте «Беркута», остановившей бандитов и фашистов Евромайдана. Благодаря этим парням из отдела по борьбе с НЛО ты можешь встречать Новый год дома, со своей семьей. Обязательно выпей за них стопку. Они это заслужили.

Коломойский, его телеканал и посольство США — 0.32, 29 декабря 2013

Коломойский заставил своих рабочих со Стахановского ферросплавного завода участвовать в Евромайдане под угрозой увольнения. Рабочие вынуждены были согласиться. Получили табелируемые отгулы и по 2000 гривен командировочных. Приехали в Киев, погуляли, поддержали массовку, скупились и вернулись домой. Это только одна история. Вот так и создается телевизионная картинка, которую усиливает и поет телеканал Коломойского «1+1», обвешанный флагами Евромайдана.

Посольство США уже давно перестало скрывать то, что Америка поддерживает Евромайдан и стоит за свержение законно избранного президента и пересмотр результатов выборов в Раду 2012 года, на которых победила «Партия регионов». Можно ли считать, что Америка напала на нас?

«Диктаторские законы 16 января» — 17.56, 16 января 2014

Мне очень нравятся принятые законы. Они не имеют ничего общего с тошнотворным Евромайданом. Но похоже, что эти законы понадобятся не мне и не таким, как я. Зуб даю: поскольку эти законы для стукачей, то первыми их примут и ими воспользуются майдауны! Будут массово и организованно стучать. Попомните мои слова!

И их смешные последствия — 10.22, 19 января 2014

Суровы законы 16 января! Но в нашей стране суровые законы всегда смягчались необязательностью их исполнения. Чудо, как хорош русский писатель Михаил Ефграфович Салтыков-Щедрин! Помните? Когда новый градоначальник вместо обычных трех тысяч потребовал против прежнего вдвое, откупщик продерзостно отвечал: «Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь». Градоначальник же сказал: «И мы тот закон переменим». И переменил.

Накануне войны — 21.45, 16 февраля 2014

Ни туда ни сюда. На Европейской площади играют в футбол. Эта странная революция обязательно закончится настоящей войной. Тишина зловеща и обманчива. Американцы намерены толкать Майдан на бойню. Они ими пожертвуют, этим мясом. Я к тому, что, если все-таки не разогнать этих мирных протестующих «онижедетей», потом все будет гораздо хуже, сложнее и страшнее. Как во время «странной войны» 1939–1940 годов, которая закончилась не перемирием, а еще более эпичной катастрофой. Настоящим пеклом, в котором сгорело пол-Европы.

С тех пор прошло пять лет. Все самое плохое, что могло случиться, случилось. Все, что можно было потерять при самом выгодном положении, власть Украины потеряла. А последствия как круги на воде. Расходятся все дальше. Ситуация все сложнее. Я думаю, что испытания могут быть еще.

1 Организация запрещена на территории РФ.