Уволенная «за расизм» Мегин Келли может получить от NBC более 30 млн долларов

Москва, 21 ноября. Уволенная с телеканала NBC за расизм американская журналистка Мегин Келли может получить более 30 миллионов долларов, передает The Wall Street Journal.

По информации издания, соглашение об условиях увольнения с владеющим NBC телекоммуникационным конгломератом Comcast Келли должна подписать на следующей неделе. При этом в настоящее время сторонам остается договориться только по вопросам, которые не касаются финансов.

Келли заключила трехлетний трудовой контракт с NBC в середине 2017 года. По нему, она должна была получить 69 миллионов долларов. Согласно контракту, в случае расторжения журналистке полагается свыше 30 миллионов долларов.

На NBC Келли перешла с телеканала Fox News. В качестве корреспондента NBC она интервьюировала президента РФ Владимира Путина. С NBC журналистка была уволена за слова о «излишней политкорректности в США». В преддверии Хеллоуина Келли возмутилась, что белые американцы не могут надеть черную маску или наложить черный грим и не столкнуться при этом с критикой в свой адрес.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил профессиональную энергию и динамику Келли. Он также иронично прокомментировал возможность трудоустройства Келли в России, в частности в Федеральное агентство новостей.