«Будем действовать жестко»: Аваков пригрозил протестующим на Украине автомобилистам

Киев, 21 ноября. Глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил, что полиция примет жесткие меры, если митингующие водители автомобилей с еврономерами немедленно не разблокируют дороги государственного значения.

Министр подчеркнул, что полиция «будет действовать жестко» в отношении участников акции протеста, отметив, что решение об их разгоне уже принято.

«Либеральная лояльность закончилась там, где они (водители – Прим. ФАН) превратили право на протест в ущемления прав других. Принято решение о разблокировании всех перекрытых ими автодорог. Полиция будет работать в рамках закона, но в случае неповиновения – жестко», — написал Аваков в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, пресс-служба министерства внутренних дел Украины опубликовала заявление, в котором сообщается, что ведомство уже возбудило пять уголовных дел в отношении организаторов и участников акции протеста по статье о блокировании транспортных коммуникаций. В заявлении отмечается, что данная статья предполагает наложение крупного штрафа или лишение свободы.

Напомним, владельцы автомобилей с еврономерами второй день блокируют дороги в 56 городах Украины. Участники акции протеста требуют отменить акцизный налог на легковые автомобили с еврономерами. Автомобилисты обещают блокировать дороги до выполнения их требований.

По данным главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Нины Южаниной, только с начала 2018 года на Украину были ввезены не менее 500 тысяч автомобилей с еврономерами. При этом общее количество таких автомобилей на Украине остается неизвестным. По предварительным подсчетам, их число может достигать двух миллионов единиц.