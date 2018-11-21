Власти Нежина склоняли епархию УПЦ примкнуть к «единой церкви»

Нежин, 21 ноября. Городские власти Нежина в Черниговской области пытались заставить священнослужителей Нежинской епархии УПЦ присоединиться к раскольнической структуре на Украине. Об этом сообщил секретарь Нежинской епархии Валерий Дашко​​​.

По словам Дашко, в управление Нежинской епархии пришли десять человек. Они представились общественными активистами, хотя многие из них занимают государственные должности.

«Они с криками окружили наших сотрудников нашего епархиального управления, они обвиняли их в разных грехах, абсолютно необоснованные обвинения», — рассказал секретарь епархии в эфире телеканала «112».

Чиновники пытались заставить прихожан перейти в так называемую «единую церковь», обвиняя в непатриотизме служителей епархии. Городские власти обвинили епархию в поддержке «братоубийственной войны». Дашко добавил, что обращаться в полицию священнослужители отказались.

Напомним, Константинополь заявил о намерении предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Синод РПЦ назвал решение Константинопольского патриарха политическим и противоречащим церковным канонам. В РПЦ приняли решение разорвать общение с Константинополем.