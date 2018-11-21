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США установили себе слишком много льгот для ликвидации химоружия — глава делегации РФ

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США установили себе слишком много льгот для ликвидации химоружия — глава делегации РФ

Гаага, 21 ноября. Власти США установили себе слишком  много льгот для ликвидации запасов химического оружия, хотя имеют достаточно финансовых и научных ресурсов, чтобы выполнить все работы в срок. Об этом в среду заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

«Призываем США максимально ускорить ликвидацию объявленных запасов. С нашей точки зрения, партнеры установили для себя слишком льготные условия для завершения своей программы», — отметил он.

Дипломат также обратил внимание руководства ОЗХО на обнаруженные в азиатских странах запасы американского и британского химоружия. Речь, в частности, идет о Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Кроме того, Каламанов напомнил про то, что США оставили за собой право на ответное применение химоружия в случае вооруженного конфликта.

Напомним, что ранее Великобритания и ряд других западных стран предложили наделить ОЗХО функциями обвинителя. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что расширение полномочий ОЗХО также нарушает решения Совета Безопасности ООН и противоречит позиции большинства участников конвенции.

Автор: Антон Соколов
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