Сирия: представитель РФ рассказал о тупиковой ситуации из-за претензий ОЗХО к «химическому досье» САР

Гаага, 21 ноября. ОЗХО необходимо проявлять реализм в отношении сирийского «химического досье». К этому призвал глава российской делегации и заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов во время своего выступления на Обзорной конференции ОЗХО.

По его словам, необходимо учитывать, что на ряд вопросов касательно химоружия Дамаск не может ответить за давностью лет. При этом совершенно очевидно, что ликвидация химического арсенала армии САР под контролем международного сообщества является важной вехой в истории ОЗХО. Каламанов отметил, что такого результата в условиях войны было бы невозможно добиться без взаимодействия всех государств-участников организации, политической воли и усилий сирийских властей.

«Вместе с тем, в процессе работы на сирийском направлении выявились системные недостатки, связанные с взаимодействием Техсекретариата ОЗХО с официальным Дамаском по целому ряду вопросов», — добавил Георгий Каламанов.

По его словам, сложилась фактически тупиковая ситуация: за четыре года количество абсолютно надуманных претензий к Дамаску увеличилось с 4 до 22 пунктов. Как отметил Каламанов, Россию беспокоит, что чем больше информации правительство САР направляет в ОЗХО, тем больше вопросов ставят перед Дамаском. Москва считает, что в этой ситуации ОЗХО необходимо проявить реализм, так как сложившееся положение дел не может продолжаться вечно. При этом Каламанов подчеркнул, что со стороны как Дамаска, так и организации есть стремление к урегулированию вопроса. Каламанов также призвал отбросить претензии по политическим мотивам и опираться исключительно на экспертный анализ проблемы.

Напомним, сейчас у властей САР нет химического оружия: весь арсенал был уничтожен в 2014 году под контролем международного сообщества.