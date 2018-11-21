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Путин: от диверсификации ОПК зависит развитие отрасли и экономики РФ

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Путин: от диверсификации ОПК зависит развитие отрасли и экономики РФ

Москва, 21 ноября. Диверсификация оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выступает одной из стратегических задач для российского государства, от ее решения напрямую зависит уверенное развитие всей отрасли и экономики страны в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В среду российский лидер принял участие в совещании с руководством Минобороны, членами Кабмина РФ и представителями предприятий ОПК в Сочи.

«Диверсификация ОПК — это одна из ключевых, стратегических национальных задач, мы должны это понимать, много раз с вами об этом говорили: время пройдет, гособоронзаказ сократится — что делать будете?» — обратился он к присутствующим.

Российский лидер подчеркнул, что от успешного решения поставленной задачи зависит уверенное развитие отрасли и всей российской экономики, а также обеспечение обороноспособности страны и ее безопасности в долгосрочной перспективе. В связи с этим Путин подчеркнул необходимость наращивания данных мощностей.

Ранее глава России потребовал соотносить процесс диверсификации ОПК России с реализацией национальных проектов. Помимо этого российский лидер отметил, что важно учитывать и планы закупок федеральных властей, которые принимают участие в национальных проектах.

Автор: Екатерина Кухарева
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