Посмотрите, какие греки красавцы: Коломойский объяснил, почему Украине в 2014 году стоило объявить дефолт
Киев, 21 ноября. Украинский предприниматель и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский полагает, что в 2014 году Украине надо было объявить дефолт. Об этом бизнесмен заявил в интервью YouTube-каналу KishkiNa.
В качестве аргумента он привел ситуацию с греческими властями, которые просто решили не отдавать выданные Международным валютным фондом средства. Бизнесмен также признался, что не понимает, чем плох дефолт.
«Посмотрите на Грецию, какие они красавцы. Сказали, 500 миллиардов не вернем и все, до свидания. Я считаю, что дефолт необходимо было применять еще в 2014 году», — объяснил Коломойский.
Бизнесмен заявил, что «дефолт еще никому никогда не навредил», поскольку не говорит о потере государственности. Также он уверен, что сотрудничество с МВФ пагубно влияет на Украину.
Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман призывал депутатов Верховной рады на предстоящей неделе ратифицировать бюджет в окончательном чтении. По словам премьер-министра, жизненно необходимо принять государственный бюджет до 1 декабря, чтобы «обеспечить экономическую стабильность в стране», в том числе за счет денежных кредитов Евросоюза и МВФ.
Гройсман 19 октября текущего года заявил, что киевские власти и МВФ по окончании переговоров договорились о новой программе, которая стартует в будущем году. Он отметил, что решение кабинета министров Украины о повышении цен на газ для граждан на 23,5% с 1 января является одним из ключевых предварительных условий для дальнейшего кредитования.
МВФ подтвердил, что достиг договоренности с Киевом по новому кредитному траншу на 14 месяцев, общая сумма финансирования равна 3,9 млрд долларов. Кроме того, фонд сообщил, что планирует утвердить новую программу для Украины в этом году по результатам принятия бюджета на Украине на 2019 год.