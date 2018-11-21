Посмотрите, какие греки красавцы: Коломойский объяснил, почему Украине в 2014 году стоило объявить дефолт

Киев, 21 ноября. Украинский предприниматель и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский полагает, что в 2014 году Украине надо было объявить дефолт. Об этом бизнесмен заявил в интервью YouTube-каналу KishkiNa.

В качестве аргумента он привел ситуацию с греческими властями, которые просто решили не отдавать выданные Международным валютным фондом средства. Бизнесмен также признался, что не понимает, чем плох дефолт.

«Посмотрите на Грецию, какие они красавцы​​​. Сказали, 500 миллиардов не вернем и все, до свидания. Я считаю, что дефолт необходимо было применять еще в 2014 году», — объяснил Коломойский.

Бизнесмен заявил, что «дефолт еще никому никогда не навредил», поскольку не говорит о потере государственности. Также он уверен, что сотрудничество с МВФ пагубно влияет на Украину.

Ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман призывал депутатов Верховной рады на предстоящей неделе ратифицировать бюджет в окончательном чтении. По словам премьер-министра, жизненно необходимо принять государственный бюджет до 1 декабря, чтобы «обеспечить экономическую стабильность в стране», в том числе за счет денежных кредитов Евросоюза и МВФ.

Гройсман 19 октября текущего года заявил, что киевские власти и МВФ по окончании переговоров договорились о новой программе, которая стартует в будущем году. Он отметил, что решение кабинета министров Украины о повышении цен на газ для граждан на 23,5% с 1 января является одним из ключевых предварительных условий для дальнейшего кредитования.

МВФ подтвердил, что достиг договоренности с Киевом по новому кредитному траншу на 14 месяцев, общая сумма финансирования равна 3,9 млрд долларов. Кроме того, фонд сообщил, что планирует утвердить новую программу для Украины в этом году по результатам принятия бюджета на Украине на 2019 год.