Эта соцсеть работает в угоду только одному государству — эксперт об иске ФАН к Facebook

Обвиняемое во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах Америки Федеральное агентство новостей подало в суд на компанию Facebook за блокировку аккаунта издания в одноименной соцсети, говорится в исковом заявлении, направленном в Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков сразу же заявил, по какой причине в Facebook заблокированы аккаунты ФАН, а также издания USA Really.

«Потому что они считают вас российской пропагандой, из-за чего [основателя социальной сети Марка] Цукерберга недавно вызывали в Конгресс США, — сказал он. — Тот там выступал и оправдывался: «Жалко, что мы поздно увидели». А если кто-то является пропагандистом, то, значит, надо блокировать его аккаунт, причем без объяснения причин. Конечно, это ограничение свободы слова».

Facebook изначально создавался как площадка, которая направлена на то, чтобы доносить какую-то информацию, какие-то новости до аудитории, отмечает эксперт. А здесь, получается, блокируются аккаунты свободной прессы. Той прессы, которая неугодна американцам.

Все это наводит на привычную в последнее время мысль о двойных стандартах. То, что выгодно США, это хорошо, а то, что якобы противоречит их интересам, — уже очень плохо.

«Естественно, все то, что не вписывается в их позицию, является пропагандой, — утверждает Зыков. — Информация — тот самый вид данных, который можно подавать и интерпретировать под разным углом. И мы прекрасно видим на политической сцене, как одна и та же новость по-разному интерпретируется пророссийскими медиа и проамериканскими. Естественно, пророссийская точка зрения ими не признается. При этом она никак не опровергается».

В идеальном мире информация, которая не соответствует действительности, должна опровергаться фактами, уверен эксперт. Однако в «мире Facebook» борьба с подобной информацией происходит посредством блокировок, то есть нарушением свободы слова.

«Если вы считаете, что кто-то что-то не так сказал, то дайте факты, что вот здесь они написали неправду, — сказал Зыков. — Конечно, компания Facebook как владелец данной площадки, скорее всего, может поступать как угодно, и у нее описаны определенные критерии, из-за которых можно производить блокировки ресурсов. Но они очень размытые».

Все то же самое происходит не только в Facebook, но и в Instagram и WhatsApp. Как наглядный пример — блокировка в Instagram аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Недавно его разблокировали — и тут же снова заблокировали, заявив, что это ошибка.

«О чем все это говорит? — вопросил эксперт. — О том, что Facebook своевольничает. То есть, с одной стороны, они позиционируют себя как международная компания. Но, с другой, эта самая международная компания работает в угоду только одному государству. И подобное поведение, конечно, принципиально не устраивает как пользователей, так и профессиональное сообщество».

В качестве обратного примера глава ассоциации привел другую социальную сеть — «ВКонтакте», где людям дают возможность высказываться, и она является той самой площадкой для свободы слова.

«Мы всегда призываем пользователей, в том числе и американских, переходить в «ВК», потому что здесь можно высказывать свое мнение, не боясь каких-то странных блокировок, и читать альтернативные позиции, — подчеркнул Зыков. — Те позиции, которые пытаются скрыть американские власти. И если они не могут доказать фактами какие-то вещи, то, естественно, что им остается? Только силовой метод воздействия. В данном случае — это блокировка».

По мнению эксперта, шансов на победу в суде есть не так много. Но если удастся доказать, что «действия Facebook — неправильны с точки зрения американского права» и «он не имеет права блокировать по непонятным причинам какие-то отдельные аккаунты», то будет создан прекрасный прецедент, чтобы и «другие наши площадки не боялись продолжать доносить свою позицию до аудитории».

«И чтобы в случае блокировок они могли идти в американские суды, соответственно, доказывать неправоту Facebook и, возможно, даже требовать возмещения материального ущерба за блокировку», — заключил Зыков.

Ранее юристы международной юридической компании Whiteford, Taylor & Preston L.L.P. (WTP), нанятые для защиты своих интересов Федеральным агентством новостей, подали иск к Facebook по месту юридической ответственности компании.