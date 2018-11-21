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Кабмин поручил продлить механизм понижения энерготарифов в ДФО до 2028 года

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Кабмин поручил продлить механизм понижения энерготарифов в ДФО до 2028 года

Москва, 21 ноября. Заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко поручил продлить механизм выравнивая тарифов на электроэнергию для жителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня до 2028 года. Об этом говорится в заявлении правительства РФ.

Профильные ведомства должны до декабря текущего года создать нормативную базу для продления механизма. Механизм снижения тарифов будет продлен для потребителей, которые были присоединены к сети с низким уровнем напряжения. Для юридических лиц тариф будет снижен при  условии участия в проектах развития ДФО.

Кроме того, ведомства утвердят механизм регулирования тарифов на газ и воду для проектов в ДФО, подразумевающих развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры. Напомним, в прошлом году Кабмин создал механизм снижения тарифов в ДФО за счет потребителей в других регионах РФ.

Автор: Софья Куликова
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