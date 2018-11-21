«Экспортный хит»: Die Welt назвала российские С-400 козырем против США

Берлин, 21 ноября. Зенитный ракетный комплекс C-400 — это «экспортный хит» России на мировом рынке вооружений. Система обладает уникальными характеристиками и превосходит все существующие аналоги, пишет авторитетное немецкое издание Die Welt.

По мнению экспертов газеты, по сравнению С-400 эффективным комплексом перестает казаться американская противоракетная система Patriot. Отмечается, что российский комплекс способен поражать различные цели, летящие на высоте до 30 километров в радиусе действия 400 километров. Кроме того, С-400 может быть оснащен ракетами разной дальности. Американская система Patriot в то же время может использовать только ракеты 100-километровой дальности.

Технические характеристики российского комплекса, впрочем, имеют второстепенное значение для покупателей, ведь главное преимущество С-400 в том, что страна, имеющая такие комплексы на вооружении, посылает всеми миру политический сигнал.

«Только интерес к покупке комплекса — это возможность позиционировать себя как суверенное государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила», — говорится в статье Die Welt.

С-400 автор материала называет важным козырем против США, благодаря которому разные страны могут отстаивать свою позицию.

Напомним, в настоящее время у Москвы есть соглашения о поставках С-400 в Китай, Турцию и Индию.