Гаага, 21 ноября. Наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом устанавливать виновных подрывает режим химического разоружения, заявил глава российской делегации на четвертой Обзорной конференции организации Георгий Каламанов

Каламанов отметил, что наделение ОЗХО правом устанавливать виновных в инцидентах с химоружием является прямым вторжением в исключительные прерогативы Совбеза ООН. Он отметил, что совет является «единственным международным органом, отвечающим за вопросы войны и мира».

«Решение вопроса об «атрибуции» в ОЗХО путем голосования на Конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия является разрушительным шагом по отношению к формировавшемуся на протяжении десятилетий режиму химразоружения и нераспространения химического оружия», — предупредил представитель российской делегации.

Он отметил, что для наделения ОЗХО этими полномочиями России предложили одобрить бюджет организации на 2019 год с увеличением на 2,4 миллиона евро.