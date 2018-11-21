Дамаск, 21 ноября. Народ Сирии стремится к завершению войны, что позволит начать процесс восстановления инфраструктуры и национального хозяйства. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

Минувшим днем президент САР провел встречу с делегацией Сирийской католической церкви во главе с ее патриархом Мар Игнатием Иосифом III Юнаном.

«Все те, кто искренне симпатизируют Сирии и ее народу, могут внести свой вклад в восстановление страны и ее постепенное избавление от последствий конфликта», — сказал Асад в ходе встречи.

В свою очередь патриарх Сирийской католической церкви поздравил президента с победами сирийской армии над террористами, которые вторглись на территорию республики. Он также добавил, что народ Сирии заплатил высокую цену, защищая свое государство, и теперь настало время мирного возрождения.