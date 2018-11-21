Эксперт о поражении России от Швеции в матче Лиги Наций: Главная задача — выход на Евро

Санкт-Петербург, 21 ноября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в интервью Федеральному агентству новостей подвел итоги матча сборной России и Швеции, в котором скандинавы оказались сильнее – 2:0.

«Думаю, что со Швецией наша сборная сыграла примерно в свою силу, учитывая кадровые проблемы. По краям обороны Россия сыграла экспериментальным составом, а зенитовские полузащитники Ерохин и Кузяев находятся не в оптимальном физическом состоянии. Я бы сказал, что при всем этом работа тренерского штаба и футболистов заслуживает похвалы. Видно, что Черчесов и помощники глубоко изучили всех возможных кандидатов в сборную, постоянно мониторят и оценивают состояние футболистов. А футболисты понимают требования тренеров, и никаких вопросов по их самоотдачи нет», — считает эксперт.

По мнению Стрепетова, невыход подопечных Станислава Черчесова в дивизион А Лиги Наций нельзя на данном этапе считать трагедией.

«К сожалению, задачу сборной выполнить не удалось. С другой стороны, не вижу ничего страшного в том, что мы не завоевали путевку в высший дивизион Лиги Наций, где нам предстояло бы играть с очень сильными сборными. Главная задача, на мой взгляд, – продолжать работать и оформить выход на Евро», — заявил Стрепетов.

Напомним, накануне сборная России уступила Швеции 0:2, в первом матче команд была зафиксирована нулевая ничья. Другого соперника по группе Лиги Наций, сборную Турции, россияне дважды обыграли.