Продолжаем традиции СССР: эксперт оценил новую программу освоения Луны

Российская Федерация разработает новую космическую госпрограмму, которая будет посвящена освоению Луны. Об этом сообщил председатель научно-технического совета корпорации Роскосмос Юрий Коптев.

«Изначально планировалось, что она будет по сверхтяжелой ракете. Но все понимают, что ограничиваться одной ракетой неправильно. Это должна быть отдельная космическая госпрограмма», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Как стало известно, в документе будут расписываться задачи для автоматических межпланетных станций, которые Россия отправит к Луне в 2020-х годах, работа инженеров по созданию нового космического корабля, а также решение проблем радиационной безопасности.

«Одна из задач обсуждений, о которых я говорил, — расписать всю эту целостную программу, чтобы было понятно, для чего мы все это делаем при достаточно серьезном нашем экономическом положении», — добавил Коптев.

Представитель Роскосмоса подчеркнул, что на реализацию подобных планов Российской Федерации потребуются сотни миллиардов рублей. При этом нельзя будет использовать хорошо зарекомендовавшие себя космические корабли «Союз».

«Если мы полетим на «Союзе» сейчас, то покажем, что перелицевали старый костюм. Если бы мы летели на новом корабле, то было бы понятно, что мы отрабатываем новую конструкцию, нашу перспективу, а «Союз» в этом плане нам мало что дает», — заключил он.

По словам российского астронома Николая Лагина, новая госпрограмма предполагает создание единого комплекса мер и проектов по освоению как естественного спутника Земли, так и окололунного пространства.

«Главный плюс заключается в том, что раньше у нас были отдельные, разрозненные программы по сверхтяжелой ракете, по строительству лунной станции, по строительству станции на поверхности Луны. Теперь все это, видимо, будет объединено в одной программе, которую будет легче координировать и направлять. Более того, работа чиновников и инженеров в космической отрасли станет более прозрачной», — пояснил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, собеседник ФАН уверен, благодаря единой госпрограмме сотрудникам Роскосмоса будет легче вести работу, так как «будет прописана единая дорожная карта».

«Можно будет сразу сказать, в какой части проекта намечается отставание, где необходимо подтянуть, куда можно направить ревизоров и т. д. И уже согласно такому плану руководству страны будет легче контролировать Роскосмос. Таким образом, мы продолжаем традиции СССР и строим космическую державу. Ранее говорилось о необходимости некоей национальной идеи, и я скажу: ну так вот же она. Космос всегда притягивал мальчишек и девчонок, всегда манил своей неизвестностью, и сейчас мы вновь делаем первые шаги», — заключил Лагин.

Напомним, согласно программе, первые космонавты России будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли с орбитальной станции. Она будет создаваться на основе наработок по российскому сегменту МКС (узловой модуль, пилотируемый транспортный корабль и научно-энергетический модуль). Для высадки на поверхность на станции будут находиться лунные взлетно-посадочные и грузовые модули.