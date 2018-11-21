Дзюба извинился перед болельщиками за проигрыш в матче со Швецией

Москва, 21 ноября. Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба попросил прощения у болельщиков за поражение в матче Лиги наций с командой из Швеции.

К российским болельщикам Дзюба обратился прямо с борта самолета, поблагодарив их за мощную поддержку российской команды.

«Мы вас всегда стараемся радовать. Очень тепло было на чемпионате мира, когда все объединились ради одной цели, нам безумно приятно смотреть, как вся страна веселится, гуляет», — сказал футболист.

Капитан сборной попросил у футбольных фанатов прощения за проигрыш шведской команде. Как отметил Дзюба, у команды «не всегда все получается», однако «безразличных нет, и это главное», передает «Царьград».

«Простите, если мы где-то не до конца показываем те результаты, которые вы от нас ожидаете, но мы искренне стараемся и сражаемся», — сказал Дзюба.

Напомним, соревнование прошло во вторник в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» в рамках матча группы 2 лиги В. Игру судил французский судья Бенуа Бастьен. Шведские футболисты обыграли россиян со счетом 2:0.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев ранее признал, что команда Станислава Черчесова в матче со Швецией оказалась слабее, а также назвал поражение «обидным».