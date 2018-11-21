Европу предупредили о росте антисемитских настроений

Москва, 21 ноября. В Евросоюзе бьют тревогу из-за вспышки антисемитизма. Во Франции даже опасаются, что уровень ненависти достигнет масштабов 30-х годов прошлого века. Бывший советник премьер-министра Израиля Алекс Сельский предупредил, что подобные настроения в Европе будут только нарастать.

По его мнению, власти ЕС недооценивают масштабы проблемы и прилагают слишком мало усилий для ее решения. Во Франции, как подчеркнул он,правительство игнорирует проблему радикализации мусульманской молодежи, которая родилась и выросла в этой стране. Кроме того, политик указал и на то, что на фоне миграционного кризиса в Европе становятся все более популярны ультраправые взгляды, и некоторые их сторонники не скрывают своих симпатий к идеологии Третьего рейха.

Крайне враждебно, как добавил Сельский, к Израилю относятся и ультралевые активисты.

«Мы считаем, и я готов это доказать, что традиционный европейский антисемитизм перерос в атаки на еврейское государство», — подчеркнул он в комментарии телеканалу 360.

Изменить ситуацию, по мнению политика, может нормализация отношений исламских стран (например, ОАЭ и Саудовской Аравии) с Израилем.

При этом, как отмечает телеканал 360, есть и те, кто считает, что проблемы антисемитизма сейчас нет. В частности, российско-израильский писатель Исраэль Шамир уверен, что захват заложников в кошерном магазине в Париже в 2015 году, нападение на солдат, охранявших еврейскую коммуну, а также убийства пожилых женщин в 2017 и 2018 годах, произошли вовсе не на почве религиозной ненависти.

«Где-то кого-то убьют — это что, акт любви? Разве можно сказать, что человека убили именно потому, что он еврей? То есть был бы не еврей — так не убили бы? Думаю, нет» — считает Шамир.

«Антисемитскую карту», по мнению, писателя, власти Франции используют в политических целях.