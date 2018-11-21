Украинцы заплатят: эксперты оценили возможность получения Киевом нового кредита МВФ
Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев получит транш Международного валютного фонда (МВФ) сразу же после принятия проекта государственного бюджета на 2019 год. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Верховная рада 22 ноября собирается утвердить проект госбюджета на 2019 год. В первом чтении проект госбюджета-2019 с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне в 7,4% был принят 18 октября. Рост экономики заложен в документе на уровне 3%.
«Как только бюджет будет принят в тех предложениях и рекомендациях, в тех макропоказателях, доходах и расходах, которые согласованы с нашими международными партнерами, транш МВФ будет выделен сразу же», — сказала в среду Луценко журналистам.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов на этой неделе утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, очень важно принять государственный бюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов Европейского союза и Международного валютного фонда.
Будут платить украинцы
Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Ирины Луценко. Он выразил уверенность, что простые украинцы заплатят за этот кредит.
«Кредит, несомненно, дадут, а платить за него простые украинцы начнут уже с 1 января. При этом будут расплачиваться за него весьма дорого. Для кого же очередной транш предназначен? Видимо, только для верхов страны и нужды при этом неясны.
Неужели необходимо было закладывать дополнительную стоимость, чтобы платить этими деньгами кредит? Может, можно было их же перераспределить на необходимые нужды? Видимо, ответа мы не получим», — пояснил Антон Бредихин.
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: выделяемый МВФ кредит, скорее всего, будет выделен Украине, так как при всех сложностях Петр Порошенко и Гройсман в состоянии «продавить» принятие бюджета страны на 2019 год. Но никакой ценности для украинцев этот кредит представлять не будет, а наоборот, станет тяжелейшей обузой.
«Его средства предназначены для срочных выплат по текущим обязательствам международным финансовым организациям, и нужен он в первую очередь для них. Кроме того, перед президентскими выборами Запад желает не допустить дефолта Киева и хоть как-то скрыть на время катастрофические последствия незаконной смены власти и курса страны в 2014 году.
Ни вороватые украинские власти, ни тем более обычные граждане денег из этого кредита не увидят и никак не ощутят последствия его выделения, кроме очередного витка инфляции и увеличения тарифов, заложенных в принимаемом бюджете», — резюмировал Сергей Простаков.