Украинцы заплатят: эксперты оценили возможность получения Киевом нового кредита МВФ

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Киев получит транш Международного валютного фонда (МВФ) сразу же после принятия проекта государственного бюджета на 2019 год. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Верховная рада 22 ноября собирается утвердить проект госбюджета на 2019 год. В первом чтении проект госбюджета-2019 с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне в 7,4% был принят 18 октября. Рост экономики заложен в документе на уровне 3%.

«Как только бюджет будет принят в тех предложениях и рекомендациях, в тех макропоказателях, доходах и расходах, которые согласованы с нашими международными партнерами, транш МВФ будет выделен сразу же», — сказала в среду Луценко журналистам.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов на этой неделе утвердить бюджет в окончательном чтении. По его словам, очень важно принять государственный бюджет до 1 декабря, чтобы обеспечить экономическую стабильность в стране, в том числе за счет кредитов Европейского союза и Международного валютного фонда.

Будут платить украинцы

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН заявление Ирины Луценко. Он выразил уверенность, что простые украинцы заплатят за этот кредит.

«Кредит, несомненно, дадут, а платить за него простые украинцы начнут уже с 1 января. При этом будут расплачиваться за него весьма дорого. Для кого же очередной транш предназначен? Видимо, только для верхов страны и нужды при этом неясны. Неужели необходимо было закладывать дополнительную стоимость, чтобы платить этими деньгами кредит? Может, можно было их же перераспределить на необходимые нужды? Видимо, ответа мы не получим», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: выделяемый МВФ кредит, скорее всего, будет выделен Украине, так как при всех сложностях Петр Порошенко и Гройсман в состоянии «продавить» принятие бюджета страны на 2019 год. Но никакой ценности для украинцев этот кредит представлять не будет, а наоборот, станет тяжелейшей обузой.